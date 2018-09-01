5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتعرض قائدي السيارات أحياناً لبعض الأعطال أثناء السير، ومنها ما يسمى التقطيع عند الضغط على دواسة البنزين، وخلال السطور التالية سوف نتحدث عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذا العطل.

1- تعرض فلتر الهواء أو صفاية البنزين للشوائب والأوساخ.

2- حال نفاذ البنزين في خزان الوقود، أو كان البنزين بها وصل لقاع الخزان حيث يمتلئ بالشوائب والترسبات.

3- إذا حدث صوت ورجة قوية أثناء تقطيع السيارة، فهذا يدل على تعرض شمعات الاحتراق “البوجيهات” أو الكويلات للتلف.

4- تعرض مضخة الوقود في السيارة إلى الخلل أو التلف.

5- إذا اختلط البنزين بالمياه في خزان الوقود، أو كانت نوعية البنزين غير جيدة، سوف تشعر بأن السيارة أصابها التقطيع كما أنها قد تتوقف عن السير.