5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
يتعرض قائدي السيارات أحياناً لبعض الأعطال أثناء السير، ومنها ما يسمى التقطيع عند الضغط على دواسة البنزين، وخلال السطور التالية سوف نتحدث عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هذا العطل.
1- تعرض فلتر الهواء أو صفاية البنزين للشوائب والأوساخ.
2- حال نفاذ البنزين في خزان الوقود، أو كان البنزين بها وصل لقاع الخزان حيث يمتلئ بالشوائب والترسبات.
3- إذا حدث صوت ورجة قوية أثناء تقطيع السيارة، فهذا يدل على تعرض شمعات الاحتراق “البوجيهات” أو الكويلات للتلف.
4- تعرض مضخة الوقود في السيارة إلى الخلل أو التلف.
5- إذا اختلط البنزين بالمياه في خزان الوقود، أو كانت نوعية البنزين غير جيدة، سوف تشعر بأن السيارة أصابها التقطيع كما أنها قد تتوقف عن السير.
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