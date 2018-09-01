رسائل واتساب تفجر مفاجأة بواقعة الطبيب العربي الهارب في جازان

تركي السالم(صدى):

فجرت رسائل نصية عبر تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، مفاجأة في قضية الطبيب العربي الهارب بعد ارتكابه خطأ طبي خلال إجراء عملية لأحد المواطنين بأحد مستشفيات جازان.

وكشفت رسائل متبادلة الطبيب والمواطن الضحية الذي تعرض للخطأ الطبي، عبر ” واتساب ” ، عن طلب الطبيب من المواطن اللحاق به في دولته، وذلك ليقوم بتصحيح الخطأ الذي ارتكبه في العملية الجراحية التي أجراها له.

وأكد له الطبيب خلال تلك الرسائل، أنه سيتكفل بكافة تكاليف عملية تصحيح الخطأ الطبي، وكذلك تذاكر السفر للمواطن الشاب ومرافقيه.

جدير بالذكر، أن طبيب عربي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة جازان، كان قد غادر المملكة نهائيًّا، تاركًا خلفه قضية ارتكاب خطأ طبي تورط فيها خلال إجرائه عملية ” بواسير ” لأحد المواطنين، ولكنه لم يتمكن من خياطة الجرح، مما أسفر عن مشكلات صحية عديدة للمريض، ليتم نقله بعد ذلك لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

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