بالصور.. أمير القصيم يقدم واجب العزاء لأبناء الشاعر حجاب بن نحيت

سالم المطيري(صدى):

أدى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، واجب العزاء لأبناء الشاعر الراحل حجاب بن نحيت الذي توفاه الله قبل أسبوع.

وأظهرت صورًا نشرها أبناء الشاعر على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمير القصيم في مجلس العزاء لمواساتهم في رحيل والدهم، فيما قدّموا الشكر للأمير فيصل على مواساته لهم.

ومن الجدير بالذكر، أن الشاعر حجاب بن نحيت، رحل عن عالمنا قبل أسبوع عقب أيام قليلة من تعرضه لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.