تعليم القصيم يستقبل 188 ألف طالب وطالبة غدا الأحد

بريدة(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم كافة الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد للطلاب والطالبات، صباح غد الأحد 22 – -12 1439هـ بعد أن أتمت جميع التجهيزات والترتيبات التعليمية والفنية اللازمة، لاستقبال ما يناهز 188 ألف طالب وطالبة في قرابة 1700 مدرسة للبنين والبنات في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

ونوه المدير العام للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان، بما توليه القيادة الرشيدة من دعم ومتابعة لقطاع التعليم، إيماناً منها بأهميته، وقيمته، مشيراً إلى اكتمال مجمل التجهيزات والمكونات الرئيسة لبيئة تعليمية محفزة للنجاح والتفوق.