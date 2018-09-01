بالصور.. شابان ينقذان سيارات عديدة بعد اندلاع النيران بها بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكن شابان بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إنقاذ عدد كبير من السيارات المتوقفة بقرية الصرى التابعة لمركز الشبحة من الحريق، وذلك بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات.

ومن جانبه، كشف أحد الشابين اللذان أنقذا السيارات من الحريق، عن تفاصيل الواقعة، قائلًا: ” شاهدنا النار تشتعل بإحدى السيارات المتوقفة بالموقف المحاذي للقرية، وهو موقف اعتاد الأهالي إيقاف سياراتهم الصغيرة فيه مضطرين للوصول للقرية بسيارات دفع رباعي، حيث إن الطريق المؤدي إلى القرية ترابي ” .

وأضاف الشاب: ” على الفور، توجهت أنا وصديقي إلى الموقع، وقمت بربط السيارة المحاذية للسيارة التي تحترق، وقد انتقلت النار إلى مقدمتها، وقمنا بسحبها بواسطة حبل بعيدًا عن السيارات الأخرى، حتى لا تنتقل إليها النيران ” .

واستطرد: ” في تلك الأثناء، وصلت فرقة الدفاع المدني بمركز الشبحة وأخمدت النيران ” ، معتبرًا هذا العمل واجبًا عليه، مضيفًا: ” أحمد الله أن وفقنا أن نقوم به وننقذ سيارات لهؤلاء المواطنين الذين اضطروا لإيقافها في هذا الموقع، والذهاب لقراهم عن طريق سيارات أخرى مناسبة لعبور الطرق الترابية ” .