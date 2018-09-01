” اليويفا ” يرفض استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أعلن السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن قرار الاتحاد بالانتظار حتى موسم 2019-2020 لاعتماد تقنية الفيديو ” فار VAR ” في التحكيم ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ” تشيفيرين ” ، عند إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال من موناكو: ” إن التكنولوجيا ستفرض نفسها عاجلًا أم آجلًا، لكن الخطة حاليًا هي استخدامها اعتبارًا من الموسم المقبل ” .

جاء ذلك على الرغم من استخدام تقنية ” الفيديو ” في التحكيم في نهائيات بطولة كأس العالم بروسيا 2018، وكذلك أغلب البطولات الأوروبية، ولكن يبدو أن ” تشيفيرين ” يعتبرها فكرة مثيرة للجدل.