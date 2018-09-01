مدرب الهلال: مواجهة الفيحاء كانت صعبة للغاية

نواف السالم(صدى):

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال، أن جميع الفرق أصبحت بمستوى عالٍ هذا الموسم نظير التعاقدات الكبيرة لكل الأندية بالمملكة، لافتًا إلى أن مواجهة الفيحاء كانت صعبة للغاية ولكن فريقه قدم أداءً متميزًا وسيطر على المباراة.

وعلى جانب آخر، أبدى ” جيسوس ” ثقته في اللاعب ‏كاريلو وطالب الجماهير بالصبر عليه لما يمتلكه من الكثير ليقدمه لهم ويحتاج فقط بعض من الوقت للانسجام أكثر والتعود على أجواء الدوري؛ فيما أكد أن اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” يمتلك إمكانيات عالية ولكنه لم يصل إلى الجاهزية حتى الآن.

وأوضح مدرب الهلال أن اللاعب ‏سالم الدوسري لاعب مميز وسريع في تحركاته وقراراته، والبطاقتان اللتان تحصل عليهما كانتا من أجل مصلحة الفريق ومنعًا لتقدم الخصم بالكرة الى الأمام.