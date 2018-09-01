4 توصيات للربط الآلي لوثائق الجهات الحكومية مع ديوان المراقبة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن الجهات الحكومية تعمل على تفعيل الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة، وبناء على ذلك أخطرت الجهات العليا الجهات الحكومية بعدة توصيات.

وعن هذه التوصيات، أوضحت المصادر أنها جاءت كالتالي ” أرشفة الوثائق إلكترونيًا، تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية، تقييم التقدم في التحول للوسائل الإلكترونية، وضع خطة للارتباط آليّا مع ديوان المراقبة العامة ” .

وأبانت المصادر، أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” سُيقدم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية؛ وذلك لتحقيق الربط الشبكي على الشبكة الحكومية الآمنة مع ديوان المراقبة العامة.

وعن آلية تنفيذ ذلك، ذكرت المصادر أن ذلك سيتم من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية ” شامل ” ، مع سعي الديوان إلى امتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على الجهات، وأن تكون عمليات الربط أحد العناصر الرئيسة لقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.