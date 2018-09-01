بالفيديو.. لحظة قذف بقرة ضخمة لامرأة في الهواء
أظهرت إحدى مقاطع الفيديو ، لحظة قذف بقرة ضخمة لامرأة في الهواء؛ خلال محاولة المرأة وضع يدها عليها.
ويرصد المقطع القرة وهي نائمة على الأرض؛ لتأتي المرأة وتحاول الاقتراب منها ووضع يدها عليها، إلا أن البقرة قامت برفسها في وجهها لتسقط المرأة بعد ذلك على الأرض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53139 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا ابداً ،،،
,, المسأله ومافيها هو رصع ختم الجوده على خدها المليح ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 5285 ] نشر منذ 43 دقيقة
رفسه خطافيه *!! هههههههههههههههههههههه