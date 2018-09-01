بالفيديو.. لحظة قذف بقرة ضخمة لامرأة في الهواء

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو ، لحظة قذف بقرة ضخمة لامرأة في الهواء؛ خلال محاولة المرأة وضع يدها عليها.

ويرصد المقطع القرة وهي نائمة على الأرض؛ لتأتي المرأة وتحاول الاقتراب منها ووضع يدها عليها، إلا أن البقرة قامت برفسها في وجهها لتسقط المرأة بعد ذلك على الأرض.