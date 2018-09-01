بالصور.. الكشف عن الكلمات الأخيرة للأميرة ديانا بعد الحادث الشهير

لندن(صدى):

يعد حادث رحيل الأميرة البريطانية ديانا، قبل 21 عامًا من أشهر الحوادث الذي شهدها العالم لما كانت تتمتع به الأميرة من حب واعجاب الكثيرين؛ ليكشف مؤخرًا رجل إنقاذ فرنسي عن كلماتها الأخيرة، بعد تعرض سيارتها للحادث الشهير وقبل ساعات على رحليها عن عالمنا.

وأوضح الرقيب في الإسعاف الفرنسي، كزافيه غورميلون، إنه تلقى بلاغًا عن وقوع حادث سير مروع في أحد أنفاق العاصمة باريس؛ حيث توجه فريقه إلى هناك ليجد الأميرة ديانا مصابة بجروح بالغة، وسمعها تقول حينها: ” يا إلهي، ما الذي حدث؟ ”

وأكد ” غورميلون ” أنه كان واثقا من أن الأميرة البريطانية ستنجو من الحادث المروع، قائلًا:” وجدت أنها مصابة بجروح طفيفة في كتفها الأيمن، ودون ذلك، لم يكن هناك شيء مهم. لم يكن هناك دماء كثيرة ” فيما نقلت إلى مستشفى بتي سالبتير في باريس، لكن أعلن عن وفاتها بعد ساعات، الأمر الذي أثار دهشة رجل الإسعاف.

وتابع: ” حتى أكون صريحا، كنت اعتقد أنها ستعيش. على حد علمي كانت (ديانا) على قيد الحياة في سيارة الإسعاف، لكنني اكتشفت لاحقاً أنها توفيت في المستشفى ” ، مضيفًا إن ديانا وصديقها المصري دودي الفايد اللذين كانا يجلسان بالمقعد الخلفي، وقتلا في الحادث، لم يكونا وقتها يرتديان أحزمة الأمان.

واعتبرت عائلة الأميرة الراحلة وأصدقائها أن هذا سلوكًا استثنائيًا بالنسبة لها، خاصة أنها كانت تحرص على شد الحزام في السيارة، بينما كشف تحقيق في الحادث، نشرت نتائجه عام 2008، إلى أن ديانا والفايد لقيا مصرعهما بسبب ” الإهمال الجسيم ” لسائق السيارة، هنري بول، الذي كان ثملا حينها؛ فيما أوضح آخر أن الحادث نتج عن ملاحقة الصحفيين لهما.