عادات خاطئة لا يجب اتباعها عند تناول وجبة العشاء

وكالات(صدى):

إن جسم الإنسان يحتاج دائمًا إلى أكبر قدر من الطاقة خلال فترة النهار، فيما تقل احتياجاته إلى الحد الأدنى في المساء، وهناك بعض العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الأفراد عند تناول وجبة العشاء، والتي قد تسفر عن زيادة وزنهم، وتراكم دهون البطن لديهم.

وتتمثل أهم تلك العادات الخاطئة عند تناول العشاء، كما يلي:

– تأخير العشاء: فيجب عدم تأخير وجبة العشاء إلى قبل النوم، فالأفضل تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين.

– حجم الوجبة: فيجب ألا تتناول صحنًا مليئًا بالأرز في المساء، ولكن الأفضل أن تقسم وجبتك كالتالي: ” نصف كوب من الأرز المطبوخ أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهون ” .

– تحضير الوجبة: فلا تهمل إعداد طعامك بنفسك، لأن ذلك قد يسفر عن اختيار وجبات جاهزة تعتمد على المعجنات أو مليئة بالتوابل والبهارات، فيفضل الاحتفاظ بأكياس إضافية من الخضروات المجمدة في الثلاجة لتكون موجودة لديك في حين لم تخطط جيدًا للعشاء.

– المشروبات: فيجب ألا تتناول عصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو السكر بعد هذه الوجبة.