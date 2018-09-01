لديك محتوى.. ماذا تنتظر؟

يختلط الإنسان في حياته بالكثير من الناس ، يتأثر بفكرهم ويتأثرون بفكره ، فذاك يعجبك رأيه فهو صاحب رأي مميز ، وذاك شاعر يبهرك بجمال الصورة ، والآخر كاتب يلامس شيء بداخلك ..إلخ ، إلا أن أكثر من يمتلكون المحتوى المميز والمبهر لا ترى لهم وجود في ساحات التأثير ، وهذا بلا شك أمر سلبي ، تحاول أحيانا أن تدفعه للمشاركة ويرفض ذلك رفضا قاطعا ، قد يكون عذره أنه غير جاهز للظهور ويحتاج لمزيد من الوقت ، أو قد يكون تعرض لخيبة أمل عند أول محاولة في محيطة ، أتذكر مقابلة لشاعر نبطي صنع نفسه بنفسه قبل التطور ومواقع التواصل ؛ عندما كان يسجل قصائده في ” كاسيت ” ويوزعها على محطات الوقود بالخطوط السريعة للمسافرين ، كان هم هذا الشاعر أن يصل محتواه للناس ، وقد نجح ووصل للناس وهو صغير سن ، هذا الشاعر وثق بمحتواه الذي يقدمه رغم صغر سنه ووثق بنفسه ، فكان له ما أراد واليوم من منا لا يعرف الشاعر : ياسر التويجري ؟

كل ما عليك هو أن تثق بنفسك ، ثق بالمحتوى الذي تقدمه ، كن ذو همة عالية ، وإياك إياك إزدراء نفسك والتقليل من شأنها ، مادام لديك المحتوى فماذا تنتظر ؟