الذهب يرتفع بدعم من النزاع التجاري

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب على الرغم من صعود الدولار، مع قلق المستثمرين من تصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1201.18 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو ما يمثل زيادة تبلغ حوالي 4% من أدنى مستوى له في 19 شهرا البالغ 1159.96 دولار الذي هوى إليه في السادس عشر من أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.1% لتبلغ عند التسوية 1206.70 دولار للأونصة.وينهي المعدن الأصفر الشهر منخفضا حوالي 2% موسعا خسائره هذا العام إلى أكثر من 7%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 14.47 دولار للأونصة، منهية الأسبوع على انخفاض يقارب 2% في حين هبطت على مدار الشهر بأكثر من 6% وهي أكبر خسارة شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وصعد البلاديوم 1.8% إلى 982.60 دولار للأونصة، منهيا الأسبوع على مكاسب ومرتفعا أكثر من 5% على مدار الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2017.وتراجع البلاتين 0.6% إلى 784.20 دولار للأونصة، منهيا الشهر على خسارة تزيد عن 5%.