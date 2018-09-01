صدور توجيهات عليا لسرعة توطين وظائف أطباء الأسنان

عادل الحربي(صدى):

استقبلت اللجنة المختصة بمعالجة أوضاع أطباء الأسنان، توجيهات عليا بالموافقة على توصياتها، ومُنحت 4 أشهر لتنفيذ هذه التعليمات، والتي تتمثل في استحداث وظائف جديدة وإيقاف إصدار تأشيرات لأطباء الأسنان لمدة عامين، بالإضافة لزيادة مقاعد القبول في برامج الدراسات العليا.

جاء ذلك في ظل زيادة أطباء الأسنان الخريجين من كليات طب الأسنان في السنوات الأخيرة، فبالرغم من توافر فرص العمل عديدة بالمراكز الطبية الخاصة، وعمل الوافدين في هذا المجال، ولكن دائمًا ما يتحجج أصحاب المنشآت الخاصة بعدم وجود الخبرات الكافية لدى الخريجين.

ويُنتظر توفير العديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة عند استيعاب الكثير من الخريجين في برامج الدراسات العليا، الأمر الذي سيسفر عن سرعة توطين وظائف أطباء الأسنان في مختلف التخصصات.