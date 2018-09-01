في ذكرى ميلاده.. أبيات شعرية رائعة من تركي آل الشيخ لسمو ولي العهد

حمود العنزي(صدى):

قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، قصيدة شعرية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، معبرًا له عن مدى حبه وتقديره له، وذلك تزامنًا مع ذكرى ميلاد سموه الذي وافق أمس الجمعة 31 أغسطس.

وجاءت أبيات القصيدة التي كتبها ” آل الشيخ ” لسمو ولي العهد، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كما يلي:

كلنا محمد.. على دوم الدوام

أبلج.. مطنوخ.. لمعزي يشابه

قايد الحرب.. المظفر.. الهمام

الزعيم الملهم.. العالي جنابه

الحسام اللي.. ولا مثله حسام

سيفنا اللي في اللوازم.. له إجابه

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