في ذكرى ميلاده.. أبيات شعرية رائعة من تركي آل الشيخ لسمو ولي العهد
قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، قصيدة شعرية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، معبرًا له عن مدى حبه وتقديره له، وذلك تزامنًا مع ذكرى ميلاد سموه الذي وافق أمس الجمعة 31 أغسطس.
وجاءت أبيات القصيدة التي كتبها ” آل الشيخ ” لسمو ولي العهد، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كما يلي:
كلنا محمد.. على دوم الدوام
أبلج.. مطنوخ.. لمعزي يشابه
قايد الحرب.. المظفر.. الهمام
الزعيم الملهم.. العالي جنابه
الحسام اللي.. ولا مثله حسام
سيفنا اللي في اللوازم.. له إجابه
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