أب وأم يتجردا من الإنسانية للحفاظ على شرفهم

القاهرة(صدى):

تجرد أب وأم مصريين من الإنسانية مقابل الحفاظ على شرفهم، حيث تخلصا من ابنتهما صاحبة الـ19 عامًا ملقيين جثتها في مجاري الصرف الصحي.

واتفق الأب مع زوجته للتخلص من ابنتهما؛ بسبب سوء سلوكها على حد قولهم، مؤكدين أنها كانت ” حامل ” من شخص مجهول.

وقادت تحريات شرطة محافظة الشرقية إلى المتهمين بعدما اختفت الابنة عن المنزل لعدة أيام دون تبليغ أهلها عن فقدانها، ما أثار شكوك الجيران، وعند القبض على المتهمين اعترفا بالواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وأوضح الأب أنه استدرج ابنته بمساعدة زوجته لقتلها ودفنها في الأراضي الزراعية، ولكن عندما ظهرت رائحة كريهة من مكان دفنها قررا إلقائها في مجاري الصرف الصحي للتخلص منها.