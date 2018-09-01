مكالمة هاتفية مسربة وراء رفض حضور ” رونالدو” حفل جوائز اليويفا

ماجد محمد(صدى):

رفض اللاعب كريستيانو رونالدو حضور حفل جوائز ” اليويفا “، بعد علمه بأنه لم يفز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن طريق مكالمة هاتفية مسربة.

وأكدت شبكة ” ESPN ” الإخبارية، أن كل شيء كان مجهز لنقل اللعب، منهم المروحية الخاصة لنقل رونالدو من تورينو إلى موناكو خلال 40 دقيقة فقط، ولكن غيرت هذه المكالمة مجرى الأمور.

وأكدت ESPN أن بعض أصدقاء رونالدو ومستشاريه ورفاقه، حاولوا إقناعه بحضور الحفل، لكنه لم يسمع منهم ورفض الحضور، حتى أخبروا اليويفا بأنه لن يكون حاضرًا.

يُذكر أن الكرواتي لوكا مودرتيش، نجم ريال مدريد الإسباني، توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد منافسة شرسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

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