الإطاحة بسارق استغل صلاة جنازة لسرقة محتويات مسجد

عمان(صدى):

أكد مصدر أمني مسؤول في غرفة العمليات الرئيسية بمديرية شرطة اربد بالأردن، أنه تم الإطاحة بشخص يشتبه سرقته لمحتويات مسجد ناطقة الكبير بالمنطقة، عصر أمس الجمعة.

وأوضح المصدر الأمني أن المتهم سرق خمس أسطوانات غاز وكولر ماء ودهاز رفع الآذان ن مسجد ناطفة الكبير، حيث استغل فتح المسجد قبل صلاة العصر لاستقبال صلاة جنازة وخلوه من العاملين به.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عصر أمس الجمعة، بسرقة هذه المحتويات من المسجد، وبإجراء التحريات تم التوصل إلى المشتبه به.