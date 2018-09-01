الأهلي يوضح تفاصيل توزيع التذاكر المجانية لمباراة التعاون

ماجد محمد(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن توزيع التذاكر المجانية لمباراته أمام التعاون ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف المرميين.

وأوضح النادي على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه التذاكر المجانية متاحة عبر شباك التذاكر رقم ” 4 ” عصر اليوم في ملعب الجوهرة.

وكان النادي نوه أن المتجر الوحيد المعتمد للنادي هو المتجر الواقع في شارع التحلية شمال مقر النادي، قائلًا ” تنويه..تود إدارة النادي الأهلي التأكيد على أن المتجر الوحيد المعتمد للنادي هو المتجر الواقع في شارع التحلية شمال مقر النادي “.

ومن المنتظر أن يتواجه الأهلي والتعاون ضمن مواجهات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت في الساعة الـ19:20، على ملعب الجوهرة المشعة.

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