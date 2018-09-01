” مكافحة المخدرات ” تدرس تطبيق الفحص العشوائي على الطلبة في المدارس

علي القحطاني (صدى):

تتجه الأمانة العامة لمكافحة المخدرات إلى تطبيق الفحص العشوائي للمخدرات على الطلبة في المدارس، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة مكافحة المخدرات بندر الرميحي، أن حالات إدمان المخدرات في القطاع التعليمي لم تصل إلى مرحلة الخطورة.

وأوضح ” الرميحي ” أن بيانات المستفيدين من خدمات مركز استشارات الإدمان من منسوبي التعليم تكون سرية، سواء كانوا طلبة أم موظفين، لافتًا إلى أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” يوجه برامج متخصصة للمراحل الدراسية المختلفة في بداية كل عام دراسي للطلبة والمعلمين.