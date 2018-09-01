اختراق رصاصة طائشة سقف منزل في ضمد

تركي السالم(صدى):

واصل مسلسل الرصاصات الطائشة في الأفراح حلقاته بالرغم من التشديد الأمني على منع استخدام الأسلحة في المناسبات، لتشهد محافظة ضمد بمنطقة جازان ثاني حادث بسبب الرصاصات الطائشة.

وفي التفاصيل، اخترقت رصاصة طائشة تم إطلاقها في إحد المناسبات سقف منزل أسرة في ضمد مستقره داخل الغرفة التي يتواجد بداخلها أفراد العائلة.

وعلق صاحب المنزل على هذه الواقعة، مؤكدًا أن أسرته عاشت حالة من الرعب والخوف بعد سماع صوتًا قويًا في سقف المنزل ثم سقوط رصاصة وسط الغرفة.

ومن جانبه أمد محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي، أنه جار البحث عن مطلق العيار الناري العشوائي؛ لمحاسبته واتخاذ الإجاءات اللازمة بحقه، حيث تقدم صاحب المنزل بشكوى لشرطة ضمد.

وتأتي هذه الحادثة، بعد أيام قليلة من إصابة قائد مركبة سوداني في محافظة ضمد أيضًا، بطلقة طائشة تم إطلاقها من أحد الأعراس، وسقطت على مقدمة سيارته، حيث تم القبض على العريس مطلق الرصاصة.

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