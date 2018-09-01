بالفيديو.. القبض على شاب قتل صديقته السورية ووالدتها ببريطانيا

أقدم شاب أفغاني على قتل صديقته السورية ووالدتها أمام منزلهما في قرية قريبة من مدينة برمنجهام البريطانية، طعنًا بالسكين، الاثنين الماضي.

وتمكنت الشرطة البريطانية من القبض على الشاب المتهم، أمس الجمعة، حيث شاهد الشاب صديقته ” رنيم ” تجلس مع رجل آخر في أحد المقاهي، ما أثار غضبه فهدد الرجل وأدعى أنه زوج رنيم وأشارت إليها بحركة يهددها من خلالها بالقتل.

وبدأ الشاب الألإغني في التربص بـ” رنيم “، حيث أنتظرها أمام منزلها في اليوم التالي، وهجم عليها لحظة خروجها مع والدتها وقتلها وعند تدخل الوالدة قتلها أيضًا، ثم لاذ بالفرار.