” القرني ” ينصح متابعيه: انشروا الأمل في النفوس

علي القحطاني (صدى):

نشر الداعية الشيخ عائض القرني، مساء أمس الجمعة، عدة نصائح لمتابعيه ولجميع المسلمين؛ للعمل بها واتخاذها مبدأ في حياتهم اليومية.

وقال ” القرني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” انشروا الأمل في النفوس، وبثوا التفاؤل في الأرواح، وأطلقوا الطمأنينة بين الناس في ساعات الأزمات، وبشّروا عباد الله باليُسر بعد العُسر، والفَرَج بعد الكرب؛ لأن فَرَج الله قريب، وحبله واصل، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا “.

وأكد القرني في تغريدته أن رحمة الله واسعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده، مستشهدًا بقوله تعالى ” لا تقنطوا من رحمة الله “.