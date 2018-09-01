السويلم عن ” تيفو” الهلال: أول مرة أشوف سمك قرش حاطط روج

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي النصر سعود السويلم، اليوم السبت، على ” تيفو ” الهلال خلال مباراته مع الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ” السويلم ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن جمهور الهلال قدم تيفو جميل، معلقًا على صورة سمك القرش المعروفة كرمز للهلال، قائلًا ” اول مرة أشوف سمك قرش حاط روج “.

وقال في تغريدته ” من جمال المدرجات الكروية التيفو، جمهور الجيران في نادي الهلال قدم تيفو جميل اليوم، ملاحظتي الوحيدة اول مرة أشوف سمك قرش حاط “روج” ولكنها بداية جيدة للأزرق، بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا “.