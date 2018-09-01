مشجع يستنجد بـ” آل الشيخ ” بعد سحب جائزته

نواف السالم(صدى):

تعرض المشجع الرياضي معيض الشيباني إلى موقف غريب، بعدما تم إعلان فوزه خلال مباراة الهلال والفيحاء في أول مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان للمتحرفين وسحب الجائزة منه بعدها مباشرة.

وناشد ” الشيباني ” رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، بإنصافه من سالبي فرحته ” على حد وصفه “، من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” موجهه إلى معاليه.

وأكد في تغريدته أنه تم الإعلان بين الشوطين في المباراة عن فوزه بجائزة واختيار اسمه ضمن الثلاثة الفائزين وتم تصويره أثناء استلام مفتاح السيارة ونشر الصورة، لكنه تفاجأ بعد المباراة بحذف التغريدة وتغيير الاسم.

وأضاف ” الشيباني ” أن ورد له اتصال بعد حذف التغريدة يفيد بوجود خطأ في الاسم، مطالبًا رئيس هيئة الرياضة بالتحقيق في الأمر، حيث قام بإبلاغ أسرته وأصدقائه بخبر فوزه بالسيارة.