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بالفيديو.. رد فعل جنوني من معلق إيطالي بعد فوز ميلان

بالفيديو.. رد فعل جنوني من معلق إيطالي بعد فوز ميلان
نواف السالم(صدى):

علق المعلق الرياضي الميلاني كروديلي، على هدف ميلان القاتل ضد روما في الدوري الإيطالي، والذي حقق الفوز لميلان في الوقت الإضافي.

وأظهر المعلق كروديلي ردة فعل جنونية على هذا الهدف، اهتز على إثرها استدويو التعليق، معبرا عن سعادته المتناهية بهذا الفوز.

وكان فريق ميلان قتل نظيره روما بالفوز بهدفين مقابل هدف، في القمة التي جمعت بينهما على ملعب ” سان سيرو ” ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي، حيث حقق كيتروني هدف الفوز في الدقيقة 95.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53130 ] نشر منذ 39 دقيقة

اهبل اهبل اهبل ,,

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