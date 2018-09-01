خيسوس: ” الدوسري ” يغار على قميص النادي لذلك تم طرده
علَّق البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على طرد لاعب الفريق سالم الدوسري خلال مباراة أمس الجمعة أمام الفيحاء.
وأرجع ” خيسوس ” السبب وراء طرد اللاعب إلى اندفاعه وحماسه الزائد وغيرته على قميص النادي الذي يلعب فيه، ما يجعله يخطئ ويحصل على بطاقات.
وكان ” الدوسري ” قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الفيحاء بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 31 دقيقة
ركلة الجزاء لا أتوقع صحتها ولكن على كل الأحوال مبارك للهلال