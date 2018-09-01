خيسوس: ” الدوسري ” يغار على قميص النادي لذلك تم طرده

ماجد محمد(صدى):

علَّق البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على طرد لاعب الفريق سالم الدوسري خلال مباراة أمس الجمعة أمام الفيحاء.

وأرجع ” خيسوس ” السبب وراء طرد اللاعب إلى اندفاعه وحماسه الزائد وغيرته على قميص النادي الذي يلعب فيه، ما يجعله يخطئ ويحصل على بطاقات.

وكان ” الدوسري ” قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الفيحاء بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.