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خيسوس: ” الدوسري ” يغار على قميص النادي لذلك تم طرده

خيسوس: ” الدوسري ” يغار على قميص النادي لذلك تم طرده
ماجد محمد(صدى):

علَّق البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على طرد لاعب الفريق سالم الدوسري خلال مباراة أمس الجمعة أمام الفيحاء.

وأرجع ” خيسوس ” السبب وراء طرد اللاعب إلى اندفاعه وحماسه الزائد وغيرته على قميص النادي الذي يلعب فيه، ما يجعله يخطئ ويحصل على بطاقات.

وكان ” الدوسري ” قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الفيحاء بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 31 دقيقة

ركلة الجزاء لا أتوقع صحتها ولكن على كل الأحوال مبارك للهلال

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