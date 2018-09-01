بالصور… شاب يستعين بـ ” بقرة ” ليطلب الزواج من فتاة
في لفتة مثيرة؛ أقدم شاب اسكتلندي يدعى كريس غوسبيل على طلب الزواج من فتاة بطريقة غريبة حيث كتب عبارة هل تقبلين الزواج بي؟ على ظهر بقرتها المفضلة، وردّت الفتاة بالموافقة.
و أدهشت الفكرة الفتاة، التي تعمل مساعدة بالمختبر البيطري، حيث أن حياتها كلها مرتبطة بالأبقار، ومن هنا جاءت الفكرة بالكتابة على ظهر بقرة، واختار كريس البقرة المفضلة لدى الفتاة.
وأكد الزوجان أنهما قد يفكران في طلب حضور البقرة ” كيرلي توب ” ، التي يحبانها في حفل زفافهما إذا سمحت لهما الجهة المسؤولة عن إقامة الحفل بذلك، فقًا لصحيفة ميرور البريطانية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32497 ] نشر منذ 3 ساعات
كان تجيبين حمار🐐
وتكتبين على ظهره
مواااااااااافقة يا حبيبي😂😂😂😂😂
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاااات نكتة يالقرني
اممممم عن كيد النساء حتى ناخذ إحتياطنا😁😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9898 ] نشر منذ 2 ساعتين
دامها بقرتها تمون عليها😊😂اخاف بس تصير عندنا لكن على ظهر خروف والا تيس😁😂
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة
بقره عاااد قلّت الحركات
لو عندنا كان زعلت وفهمتها شي ثاني😂
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
عااااد بناتنا الحين يقولووووون واو رومنسي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53130 ] نشر منذ 53 دقيقة
لافرق بينهما وبقرتهما ، إلا الذيل الطويل ,,,