بالصور… شاب يستعين بـ ” بقرة ” ليطلب الزواج من فتاة

إدنبرة(صدى):

في لفتة مثيرة؛ أقدم شاب اسكتلندي يدعى كريس غوسبيل على طلب الزواج من فتاة بطريقة غريبة حيث كتب عبارة هل تقبلين الزواج بي؟ على ظهر بقرتها المفضلة، وردّت الفتاة بالموافقة.

و أدهشت الفكرة الفتاة، التي تعمل مساعدة بالمختبر البيطري، حيث أن حياتها كلها مرتبطة بالأبقار، ومن هنا جاءت الفكرة بالكتابة على ظهر بقرة، واختار كريس البقرة المفضلة لدى الفتاة.

وأكد الزوجان أنهما قد يفكران في طلب حضور البقرة ‏” كيرلي توب ” ، التي يحبانها في حفل زفافهما إذا سمحت لهما الجهة المسؤولة عن إقامة الحفل بذلك، فقًا لصحيفة ميرور البريطانية.