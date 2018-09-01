بالفيديو.. لبناني غاضب بمطار بيروت يستشهد بقضاء ولي العهد على الفساد والفاسدين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة ، مقطع فيديو يظهر حالة الغضب التي إنتابت مواطن لبناني جراء فوضى في مطار قال مغردون إنه مطار بيروت.
وظهر المواطن اللبناني، في المقطع مستشهدًا بحزم ولي العهد السعودي الأمير ” محمد بن سلمان ” وعقابه على الفساد والمفسدين، مما يعزز الصدى الكبير لأفعاله وحزمه وسياسته في القضاء على الفساد، ووقوفه دائمًا إلى صف الشعب وتمكينه من حقوقه حتى أصبح قدوة يحتذى بها داخل الوطن وخارجه.
وإنفعل ” المواطن اللبناني ” ، وأخذ يصرخ قائلًا ” نحتاج مثل محمد بن سلمان لتربية الفاسدين ” .
qlq[ عدد التعليقات: 3807 ] نشر منذ 40 دقيقة
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فوق هام السحب
ربي يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان
ولدنا وحبيبنا وولي العهد محمدبن سلمان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32497 ] نشر منذ 37 دقيقة
حتى أنا أنفعلت أمس فحدى المطارات
وسويت قلق
وكل الكاميرات تركزت علي😂😂😂😂😂