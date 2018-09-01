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المرور يكشف حصيلة المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

المرور يكشف حصيلة المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
عادل الحربي (صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم 1237 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأهابت إدارات المرور لتعاون الجميع وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يعطيكم العافية

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