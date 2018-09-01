بعد ظهوره بحذاء مثقوب.. الأمير هاري يثير التساؤلات حول ثروته!

لندن(صدى):

أثار الأمير هاري التساؤلات عن حجم ثروته الشخصية من أموال وعقارات، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو لارتدائه حذاء مثقوبا خلال حضوره لحفل زفاف صديقه المقرب شارلي فان ستروبنز.

ويعرف عن الأمير هاري أنه ثري بما حصل عليه من ميراثه من أمه الأميرة الراحلة ديانا، الذي كشفت مصادر أنه تجاوز 10 ملايين دولار، أو من والده الأمير تشارلز وجدته الملكة إليزابيث الثانية، إضافة إلى عقارات يشارك فيها أخيه الأمير ويليام.

وقالت مصادر أن ثروة الأمير تتراوح بين 25-40 مليون دولار، حيث إن له دخولا مالية من مصادر أخرى، منها راتبه إبان عمله في القوات الجوية البريطانية سابقا، أو الأعمال الأخرى الخاصة التي يؤديها، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب ارتداء هذا الحذاء المثقوب.