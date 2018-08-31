” التجارة ” تضبط تجمع لشركة ” كيونت ” للتسويق الشبكي الممنوع

نايف السالم(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، تجمعًا لشركة كيونت للتسويق الشبكي الممنوع بالرياض.

وأوضحت الوزارة أن التجمع أقامه 4 أشخاص و حضره 20 فتاة وشاب بعد دفعهم مبالغ وصلت لـ200 ألف ريال للتدريب على النشاط المخالف.

وأشارت إلى أنه تم تسليم المنظمين للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

كما حذرت من نشاط شركة ” كيونت ” كونه محظور في المملكة العربية السعودية، وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطا مضللاً.

ونشرت مقطع فيديو توضيحي للتعرف على مخاطر التسويق الشبكي.