التجارة ترد على شكوى مواطنين لعدم بيع بنزين 95 ببعض المحطات

عادل الحربي (صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، مع شكوى عدد من المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي أكدوا فيها عدم بيع بنزين 95 في بعض محطات الوقود، متسائلين عن كيفية تقديم شكوى في هذا الشأن.

وردت ” الوزارة ” بقولها: : ” نأمل منك رفع بلاغك عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك: 1900 أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، مع إرفاق كامل تفاصيل شكواك على الرابط الأتي: هنـــا..

وعلى صعيد أخر أغلقت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وبالتعاون مع الجهات الأمنية بجدة، قبل أيام ثالث، محطة خلال أسبوع يتم ضبطها وهي تقوم بعمليات غش وتلاعب بالوقود.

وتم الكشف عن تلاعب عدد من العمالة بمحطة ” بوابة جدة ” الواقعة على الخط السريع باتجاه جدة وهم يقومون بوضع مادة تشبه البودرة باللون الأحمر، يتم خلطها وضخها للسيارات على أنها بنزين ممتاز أحمر 95، كنوع من التلاعب والغش.