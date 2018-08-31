” التعليم ” تعلن فتح باب التعيين على الوظائف الشاغرة ببند الأجور

علي القحطاني (صدى):

بعد قيام إدارات التعليم بفصل مئات السعوديين على خلفية التوجيه بإنهاء أوضاع العاملين بعقود على بند الأجر اليومي ونظام الساعات، أصدر نائب وزير التعليم توجيه للإدارات بفتح باب التعيين على الوظائف الشاغرة ببند الأجور.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن اللاحئة العامة للمعينين على بند الأجور في الإدارات والمصالح الحكومية المعينين، ينقسمون إلى 3 مجموعات.

والمجموعات هي:

فئة (أ) مجموعة العاديين، وهم: عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون.

فئة (ب) مجموعة الحرفيين، وهم: الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون.

فئة (ج) مجموعة الفنيين المساعدين، وهم: عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.

وكانت وزير التعليم قد وجه إدارات التعليم بسرعة معالجة أوضاع المواطنين والمواطنات الذين لا يزالون يعملون بعقود على بند الأجر اليومي، ونظام الساعات، ومحو الأمية، وجميع التعاقدات بكافة أنواعها.