شاهد .. الثور حاسهم حوس

الجمعة 31
أغسطس
هو حاسهم وبس ,,,,,,,,,,
,, الا لعن كعبورهم .. وماقدروا يصخروا ثورهم ,,
ههههههههههههههههههه
لعب في حسبتهم،في أربع ثواني.
هههههههههههههه.😱😂😁🤣😂 .
.
لِــعن أبـو مخامِســـــهم .🐂.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53120 ] نشر منذ 37 دقيقة
هو حاسهم وبس ,,,,,,,,,,
,, الا لعن كعبورهم .. وماقدروا يصخروا ثورهم ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1721 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههههههههههه
لعب في حسبتهم،في أربع ثواني.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10923 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههههههههههه.😱😂😁🤣😂 .
.
لِــعن أبـو مخامِســـــهم .🐂.