الزكاة والدخل توضح سبب خصم القيمة المضافة عند شحن بطاقة للهاتف

حمود العنزي (صدى):

أكد حساب العناية لعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه عند توضيح السعر على بطاقات إعادة الشحن يكون شامل ضريبة القيمة المضافة، في حين عدم التوضيح سوف تُخصم بعد عملية التفعيل .

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وغرد مواطن على حساب العناية لعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل قائلا: ” حسب التوجيهات أن يتم خصم القيمة المضافة من قيمة بطاقة الشحن للهواتف عند شحنها.

لماذا لازالت بعض المحلات التجارية تأخذ قيمة مضافة إضافية عند شرائها ” .

وردت الهيئة قائلة: ” ‏‎ اذا تم التوضيح على بطاقات اعادة الشحن بأن السعر شامل ضريبة القيمة المضافة فسوف يتم دفع قيمة الضريبة عند الشراء، أما في حال عدم توضيح ذلك فإن قيمة الضريبة سوف تُخصم بعد عملية التفعيل ” .