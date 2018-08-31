بـ8 شروط.. كلية المسجد النبوي تفتح باب التسجيل المسائي إلكترونيا

نايف السالم(صدى):

كشفت كلية المسجد النبوي، عن بدء التسجيل الإلكتروني في الكلية لمن يرغب في الدراسة خلال الفترة المسائية، للعام الدراسي القادم.

وأشارت الكلية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن التسجيل سيكون بقسم الشريعة فقط، على أن يستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.

واشترطت الكلية في المتقدم للقبول: أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن يكون حسن السيرة والسلوك، و يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، ويحفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من (الكهف إلى الناس).

كما تضمنت الشروط: أن يكون لائقاً طبياً، وموافقة للموظف بالدراسة من مرجعه، وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية، و ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية أو جامعة أخرى.

للتقديم من خلال الرابط هنـــا..