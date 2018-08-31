دياز: الاتحاد يحتاج إلى الإنسجام

نواف السالم(صدى):

كشف الأرجنتيني ” رامون دياز ” مدرب فريق الاتحاد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، أن العميد يحتاج للإنسجام أكثر خصوصًا وأن المحترفين الأجانب حديثي عهد بالفرقة وبحاجة الى الوقت للتجانس.

وأضاف ” دياز ” ، أنه لن يستطيع الحديث حاليًا عن اللاعبين المنضمين حديثًا للفريق وسيظهرون بمستوياتهم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن سبب تبديله للنجم التشيلي ” كارلوس فيلانوفيا ” بسبب الإرهاق الذي بدا على اللاعب في الثلث الأخير من زمن اللقاء.

واختتم ” دياز ” المؤتمر الصحفي بالاعتذار للجماهير الاتحادية عن الخسارة التي لحقت بالفريق وسيعملون للتعويض في اللقاءات المقبلة .