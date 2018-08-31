الملحقية في كندا: الإثنين القادم ستغلق أبواب السفارة لكن لن يتوقف العمل
أوضحت الملحقية الثقافية في كندا، أن يوم الإثنين القادم سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف، وبناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين مغلقة.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الإخوة والأخوات المبتعثين والمبتعثات في كندا . نود إفادتكم بأن يوم الأثنين 3/9/2018 م سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف، وبناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين والمكاتب التابعة لها مغلقة على أن تباشر عملها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 4/9/2018م ” .
وأضافت : ” مع العلم بأنه تم تكليف فريق من جميع أقسام الملحقية للرد على استفسارات المبتعثين والمبتعثات والتعامل مع جميع الطلبات الواردة ولن يكون هناك أي توقف في العمل خلال فترة الإجازات ” .
تركي[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق دائما