الملحقية في كندا: الإثنين القادم ستغلق أبواب السفارة لكن لن يتوقف العمل

نايف السالم(صدى):

أوضحت الملحقية الثقافية في كندا، أن يوم الإثنين القادم سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف، وبناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين مغلقة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الإخوة والأخوات المبتعثين والمبتعثات في كندا . نود إفادتكم بأن يوم الأثنين 3/9/2018 م سيكون عطلة رسمية في البلد المضيف، وبناء عليه ستكون سفارة خادم الحرمين الشريفين والمكاتب التابعة لها مغلقة على أن تباشر عملها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 4/9/2018م ” .

وأضافت : ” مع العلم بأنه تم تكليف فريق من جميع أقسام الملحقية للرد على استفسارات المبتعثين والمبتعثات والتعامل مع جميع الطلبات الواردة ولن يكون هناك أي توقف في العمل خلال فترة الإجازات ” .