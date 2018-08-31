حفيدة ثري روسي تنفق ملايين على حفل زفافها لسبب مثير

موسكو(صدى):

أنفقت حفيدة الأوليغارشي الروسي فاليري كوغان حوالي 4 ملايين ونصف المليون دولار على زفافها ، حيث حضر الحفل المشاهير العالميين والمطربيين.

وتفصيلا؛ بعد مضي عام على زواج إيرينا بيلينوفا التي تبلغ من العمر 19 عاما والشاب البريطاني دينيل كينوي الذي صادف قبل أيام، أعلنت إيرينا على ” إنستغرام ” أنها طلبت من جدها إقامة حفل زفاف يدعو إلية مشاهير الروس والأجانب لغاية أخرى غير الزواج من دينيل، وقالت : ” لقد تزوجت وأقمت حفلة كلفت الملايين فقط من أجل الانتقام من صديقي السابق، وأنا الآن على علاقة معه. في المحصلة الخطة نجحت ” .

وأقيم حفل زفاف إيرينا قبل نحو عام في فندق ” ذا لاندمارك لندن ” الأسطوري، حيث هبطت طائرتان خاصتان في لندن محملتان بمشاهير منهم أنطونيو بانديراس، وماريا كاري، وإلتون جون ومن المطربين الروس فيليب كيركوروف، وإيغور نيكولاييف، وإيغور غولييف، وألكسندر سيروف، وستاس ميخائيلوف، وليف ليشينكو، وفلاديمير فينوكور، وآنا نتريبكو وغيرهم.