بالفيديو: شاب يتحرش بفتاة.. والأخيرة تنتقم بطريقتها الخاصة
أقدمت فتاة على الانتقام من شاب حاول التحرش بها، عن طريق استدراجه إلى منزل عائلتها التي قامت بضربه وتكبيله.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاب مكبل الأيدي داخل أحد المنازل من قبل عدة أشخاص بعد القيام بالتعدي عليه بالضرب المبرح .
وأبان الفيديو لحظة توسل الشاب للأشخاص لتركه، وإطلاق سراحه.
فيما ذكر أحد متداولي الفيديو أن سبب الاعتداء على الشاب هو تحرشه بفتاة فقامت بالتجاوب معه عبر الهاتف و استدرجته لمنزل عائلتها التي قامت بضربه وتصويره قبل نشر الفيديو.
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
المأطع أديم من سنتين للولى صونأور..
انا مش مع الهمقيه ديت ..لاكن يا متحرش بلاش تتفرش
أخصائي[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
بورعي باشا كفى قصفا للغة العربية أرجوك😌😌
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10920 ] نشر منذ 53 دقيقة
جَنى على نفـــسه لاذاق ألعــــنب ولا سَـــلم من ألناطــــور .
مغرد[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 45 دقيقة
ايش لغتهم وقال عرب يحول
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53114 ] نشر منذ 26 دقيقة
مالك ومال المصايب ياابن الناس ,,