بالفيديو: شاب يتحرش بفتاة.. والأخيرة تنتقم بطريقتها الخاصة

أميرة خالد(صدى):

أقدمت فتاة على الانتقام من شاب حاول التحرش بها، عن طريق استدراجه إلى منزل عائلتها التي قامت بضربه وتكبيله.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاب مكبل الأيدي داخل أحد المنازل من قبل عدة أشخاص بعد القيام بالتعدي عليه بالضرب المبرح .

وأبان الفيديو لحظة توسل الشاب للأشخاص لتركه، وإطلاق سراحه.

فيما ذكر أحد متداولي الفيديو أن سبب الاعتداء على الشاب هو تحرشه بفتاة فقامت بالتجاوب معه عبر الهاتف و استدرجته لمنزل عائلتها التي قامت بضربه وتصويره قبل نشر الفيديو.