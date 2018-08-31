بالفيديو.. الطفل عبد الواحد فقد أطرافه بسبب ألغام الحوثي الإرهابية

فهمي محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بشاعة جرائم الانقلاب الحوثي في اليمن، حيث وثق الفيديو حالة طفل لم يرحم الإرهابيون براءته، محاولين اغتياله.

قال الطفل ” عبد الواحد ” ، الذي فقد يديه وقدميه بسبب الألغام الحوثية: ” كنت راعي غنم وهجم الحوثيون على منطقتنا، وقرروا إخراج بعض الأهالي منها فنزح جميعهم ومنهم عائلتنا، ودون أن نعلم زرع الحوثيون الألغام حول القرية ووسطها، وبينما كنت ألعب بجوار المزرعة انفجر اللغم ” .

وأضاف ” عبد الواحد ” : لم تكن لحظة انفجار اللغم بالأمر الهيّن، فكنت أحس بيديّ تحترقان والبارود يلتهب في وجهي ودخلت الشظايا في رأسي، إلا أنني ذهبت لمركز الأطراف الصناعية وركبوا لي قدمًا صناعية وأسير بشكل طبيعي.

وأكمل والد الطفل: تعرضت منطقتنا إلى معاناة، وخرج الأهالي بينما رفضت والدتي الخروج معنا واضطررت لترك ابني معها، وكان يساعدها في رعي الأغنام.

وأردف ” والد عبد الواحد ” ، ” ابني داس على اللغم فانجر ورماه في الجو فسقط فوق لغم ثان، ووقتها لم أكن أدري ماذا أفعل، وربما لو أخبروني أنه انتهى ساعتها لكان الأمر طبيعيًّا بالنسبة لي، وما هو الذنب الذي ارتكبناه حتى يفعل الحوثيون بنا ذلك ” .