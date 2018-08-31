سليمان الراجحي: الإهمال وعدم المتابعة من أسباب الفشل التجاري

علي القحطاني(صدى):

نشر رجل الأعمال ” سليمان الراجحي ” ، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أفصح فيها عن سر من أسرار النجاح بالتجارة قائلًا: ” من أسرار النجاح في التجارة المتابعة الدقيقة، ففي بداياتي بالصرافة كنت أسجل يوميًّا ربحي أو خسارتي بعد نهاية الدوام، فإذا عرض المحاسبُ الميزانية أقوم بتصحيح الأرقام له، وأبين الخطأ عنده، وهذا بعد فضل الله بسبب اجتهادي بمتابعة العمل ” .

وحذر ” الراجحي ” في تغريدته، من الإهمال وعدم المتابعة لأنهما من أسباب الفشل التجاري.

وفي وقت سابق، أكد ” الراجحي ” أن الكفاح لا يقصد به الكفاح لنيل الرزق فحسب، بل أسمى منه وأعظم الكفاح لفعل الخير، وهو الذي يحتاج لمجاهدة النفس حتى تعتاد على البذل والعطاء.