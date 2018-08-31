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بالفيديو.. ارتفاع معنويات مجاهد رغم الإصابة والنزيف

بالفيديو.. ارتفاع معنويات مجاهد رغم الإصابة والنزيف
فهمي محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، المجاهـد محمد سالم الحبابي بعـد إصابته في معركة ضد الأعـداء بمحافظة صعدة باليمن، إلا أن معنوياته عالية جدًا.

وأظهر المقطع النزيف الذي يعاني منه إثر الإصابة في أرض المعركة، إلا أنه لا زال مستمرًا قائلًا في المقطع : ” مدحورين بإذن الله ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقويكم وينصركم اثبتو فانتم الاعلون باذن الله .

[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 58 دقيقة

كفو يا بطل

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يحفظكم ويعينكم
وتقوم بخير وسلام

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