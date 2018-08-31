بالفيديو.. ارتفاع معنويات مجاهد رغم الإصابة والنزيف

فهمي محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، المجاهـد محمد سالم الحبابي بعـد إصابته في معركة ضد الأعـداء بمحافظة صعدة باليمن، إلا أن معنوياته عالية جدًا.

وأظهر المقطع النزيف الذي يعاني منه إثر الإصابة في أرض المعركة، إلا أنه لا زال مستمرًا قائلًا في المقطع : ” مدحورين بإذن الله ” .