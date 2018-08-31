فرصة أخرى للاعبي المنتخب الكوري الجنوبي للإعفاء من الخدمة العسكرية

ماجد محمد(صدى):

أصدرت الرئاسة العسكرية بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا للاعبي المنتخب الوطني بأنه في حال خسارتهم غداً السبت أمام اليابان في نهائي الألعاب الآسيوية فإن جميع اللاعبين لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية والمُحدده في شهر ديسمبر القادم.

وأوضح البيان، أنه سوف تُتاح لهم فرصه أخرى للإعفاء في حال تحقيق كأس أمم آسيا 2019 م في شهر يناير.

وسيواجه المنتخب الياباني في نهائي المسابقة نظيره الكوري الجنوبي الفائز على فيتنام في مباراة نصف النهائي الأولى بنتيجة 3-1.