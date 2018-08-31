الباطن ينجو من الهزيمة أمام الفيصلي في الدقائق الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

انتهت المباراة المقامة بين ناديي الفيصلي والباطن، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وافتتح لاعب نادي الفيصلي روجيريو كوتينيو، الأهداف في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول، ثم سجَّل محمد مجرشي الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، نجح الباطن في تحقيق التعادل، بعدما أحرز عزيز بوهدوز الهدف الأول للفريق في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء، ثم سجَّل جوهان أرانغو هدف التعادل في الدقيقة الـ95.