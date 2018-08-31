بالصور.. الهلال يفوز على الفيحاء بهدف دون رد

نواف السالم: تصوير:محمد السعران(صدى):

تغلب فريق نادي الهلال على نظيره الفيحاء، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وتمكن فريق الهلال من تسديد هدف عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب ” محمد كنو ” بالدقيقة 76، كما شهد اللقاء قرار الحكم بإصدار بطاقة حمراء للاعب فريق الفيحاء ” عمر العودة ” وذلك بالدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني، وبطاقة حمراء أيضًا للاعب الهلال ” سالم الدوسري ” في الدقيقة 73، بالإضافة إلى لاعب الفيحاء ” عبدالله كنو ” والذي أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بالدقيقة 79.