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بالصور.. الهلال يفوز على الفيحاء بهدف دون رد

بالصور.. الهلال يفوز على الفيحاء بهدف دون رد
نواف السالم: تصوير:محمد السعران(صدى):

تغلب فريق نادي الهلال على نظيره الفيحاء، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وتمكن فريق الهلال من تسديد هدف عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب ” محمد كنو ” بالدقيقة 76، كما شهد اللقاء قرار الحكم بإصدار بطاقة حمراء للاعب فريق الفيحاء ” عمر العودة ” وذلك بالدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني، وبطاقة حمراء أيضًا للاعب الهلال ” سالم الدوسري ” في الدقيقة 73، بالإضافة إلى لاعب الفيحاء ” عبدالله كنو ” والذي أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بالدقيقة 79.


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