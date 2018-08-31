بالفيديو.. مشهد روحاني لهطول الأمطار على الكعبة المشرفة
وثَّق مقطع فيديو، مشهد روحاني للأمطار التي هطلت اليوم الجمعة، على مكة المكرمة.
وأظهر الفيديو الكعبة المشرفة وهي تغتسل بمياه الأمطار في مشهد روحاني مهيب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبَّهت بهطول أمطار رعدية بدءًا من الخامسة والنصف وحتى التاسعة مساء اليوم على مكة المكرمة.
فهد[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا اله الا انت سبحانك
اني كنت من الظالمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32476 ] نشر منذ 36 دقيقة
أبششششششششركم
مطرنا بفضل الله ورحمته
مكه اليوم كلها مطر😘😘😘
ابن البلد[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 9 دقائق
جعلها الله أمطار خير وبركة