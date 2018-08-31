” آل الشيخ ” يطالب روابط الأندية بإعادة النظر في طرق التشجيع
نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيها، ” ليت روابط الأندية تعيد النظر في بعض الأهازيج وطريقة التشجيع، اليوم بصراحة وجدت بعضها مزعجة ولا تتناسب مع التطور ” .
وأضاف ” آل الشيخ ” في تغريدته ، ” أعتقد بإمكان روابط الهلال والاتحاد والنصر، والأهلي والبقية تقديم ما يناسب الموسم الجديد ” .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9896 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههه😊قصدك البعض ليه ماتخص😁