” آل الشيخ ” يطالب روابط الأندية بإعادة النظر في طرق التشجيع

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيها، ” ليت روابط الأندية تعيد النظر في بعض الأهازيج وطريقة التشجيع، اليوم بصراحة وجدت بعضها مزعجة ولا تتناسب مع التطور ” .

وأضاف ” آل الشيخ ” في تغريدته ، ” أعتقد بإمكان روابط الهلال والاتحاد والنصر، والأهلي والبقية تقديم ما يناسب الموسم الجديد ” .