بالفيديو والصور.. البحرين تستقبل ” السيسي ” على أنغام مسلسل رأفت الهجان

المنامة(صدى):

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وذلك بمقر إقامته بقصر الشيخ حمد في القضيبية .

وجرت مراسم استقبال الرئيس المصري في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير ” رأفت الهجان ” .

وبعد عزف النشيد الوطني لكل من مصر والبحرين- حسب فيديو مركز الأخبار التابع للتليفزيون البحريني على موقع يوتيوب وصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع ” فيسبوك ” – جرت مراسم استعراض حرس الشرف، ليمر السيسي وملك البحرين وسط أنغام مسلسل ” رأفت الهجان ” المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، ولعب بطولته الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز.