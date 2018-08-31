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بالفيديو والصور.. البحرين تستقبل ” السيسي ” على أنغام مسلسل رأفت الهجان

بالفيديو والصور.. البحرين تستقبل ” السيسي ” على أنغام مسلسل رأفت الهجان
المنامة(صدى):

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وذلك بمقر إقامته بقصر الشيخ حمد في القضيبية .

وجرت مراسم استقبال الرئيس المصري في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير ” رأفت الهجان ” .

وبعد عزف النشيد الوطني لكل من مصر والبحرين- حسب فيديو مركز الأخبار التابع للتليفزيون البحريني على موقع يوتيوب وصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع ” فيسبوك ” – جرت مراسم استعراض حرس الشرف، ليمر السيسي وملك البحرين وسط أنغام مسلسل ” رأفت الهجان ” المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، ولعب بطولته الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز.

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 8 دقائق

الله يوفقهم لما فيه الخير

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 5 دقائق

الدراما المصرية عالقة باذهاننا جميعا خاصة مثل هذه الاعمال

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