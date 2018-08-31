بالفيديو والصور.. البحرين تستقبل ” السيسي ” على أنغام مسلسل رأفت الهجان
التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وذلك بمقر إقامته بقصر الشيخ حمد في القضيبية .
وجرت مراسم استقبال الرئيس المصري في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير ” رأفت الهجان ” .
وبعد عزف النشيد الوطني لكل من مصر والبحرين- حسب فيديو مركز الأخبار التابع للتليفزيون البحريني على موقع يوتيوب وصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع ” فيسبوك ” – جرت مراسم استعراض حرس الشرف، ليمر السيسي وملك البحرين وسط أنغام مسلسل ” رأفت الهجان ” المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، ولعب بطولته الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز.
ابو طيف[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يوفقهم لما فيه الخير
تركي[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 5 دقائق
الدراما المصرية عالقة باذهاننا جميعا خاصة مثل هذه الاعمال